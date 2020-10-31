Сообщник Аблязова экстрадирован из Грузии в Казахстан

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об экстрадиции из Грузии в Казахстан Асылмурата Рамазанова - сообщника беглого банкира Мухтара Аблязова, передает Kazakhstan Today.

29 октября 2020 года сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции при содействии Комитета национальной безопасности из Грузии экстрадирован бывший член правления - управляющий директор АО "БТА Банк" Асылмурат Рамазанов. Он разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму более 249 млрд тенге, совершенное совместно с членами организованного преступного сообщества Мухтара Аблязова ", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, чтобы избежать уголовной ответственности Рамазанов скрывался на территории Грузии, используя поддельный паспорт гражданина Республики Кыргызстан.

Однако, благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с грузинскими коллегами, он задержан МВД Грузии. В настоящее время Рамазанов водворен в следственный изолятор Алматы", - уточнили в пресс-службе.





Ранее из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован бывший управляющий директор АО "БТА Банк" Рустам Ибрагимов Также сообщалось, что сообщник Аблязова Марат Ауесканов объявленный в международный розыск, добровольно вернулся в страну. Всего за последнее время из розыска вернулись 11 человек . Среди них - топ-менеджеры БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова - Жаксылык Жаримбетов, Садуакас Мамеш (председатели кредитного комитета), Кайрат Садыков (директор департамента по кредитованию) и Артур Трофимов (председатель совета директоров подконтрольных Аблязову компаний "ИПГ Евразия", "Евразия Сити" и "Славинвсетбанк").

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