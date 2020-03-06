Из ОАЭ экстрадирован сообщник Мухтара Аблязова

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - 4 марта 2020 года сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по противодействию коррупции из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован бывший управляющий директор АО "БТА Банк" Рустам Ибрагимов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, Ибрагимов разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму $250 млн, совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова.

С целью уклонения от уголовной ответственности он скрывался на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана.

Благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с арабскими и кыргызскими коллегами и при содействии посольства Казахстана в ОАЭ, упомянутый паспорт признан нелегитимным, фигурант задержан и впоследствии выдан Республике Казахстан", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время Ибрагимов водворен в следственный изолятор Алматы.

Ранее Генпрокуратура РК призывала не поддаваться на организуемые Аблязовым провокации . По информации ведомства, "за участие в митингах он платит из денег, которые ранее украл у наших же граждан".





Деятельность организации "Демократический выбор Казахстана" признана экстремистской и запрещена в РК. Ее лидер - Мухтар Аблязов - ранее возглавлял национальную компанию KEGOC и Министерство энергетики. Но затем был изобличен в хищениях.

Будучи министром энергетики, он был уличен в коррупции и в 2002 году осужден к 6 годам лишения свободы. Позже он раскаялся, просил прощения у руководства страны и народа, обещал исправиться. Поверив, его помиловали и выпустили на свободу. Однако он поддался алчности и продолжил свою преступную деятельность", - отметили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что все средства Аблязов заранее вывел через оффшоры. Используя оффшорные страны, он украл $7,5 млрд. Когда его махинации вскрылись, в 2009 году, он бежал в Россию, затем в Англию, а в 2012 году во Францию . От афер Аблязова пострадали также французы, немцы, американцы и другие. Его объявили в розыск Россия и Украина, где он также похитил миллиарды. В прошлом году суд Нью-Йорка признал Аблязова преступником и отверг его доводы о политическом преследовании. Высокий суд Лондона также признав его мошенником, взыскал $4 млрд, и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Англии лишило его статуса беженца, поэтому Аблязов сбежал во Францию.

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