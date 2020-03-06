Из ОАЭ экстрадирован сообщник Мухтара Аблязова

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, Ибрагимов разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму $250 млн, совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова.
С целью уклонения от уголовной ответственности он скрывался на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана.
Благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с арабскими и кыргызскими коллегами и при содействии посольства Казахстана в ОАЭ, упомянутый паспорт признан нелегитимным, фигурант задержан и впоследствии выдан Республике Казахстан", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время Ибрагимов водворен в следственный изолятор Алматы.
Ранее Генпрокуратура РК призывала не поддаваться на организуемые Аблязовым провокации. По информации ведомства, "за участие в митингах он платит из денег, которые ранее украл у наших же граждан".
Деятельность организации "Демократический выбор Казахстана" признана экстремистской и запрещена в РК. Ее лидер - Мухтар Аблязов - ранее возглавлял национальную компанию KEGOC и Министерство энергетики. Но затем был изобличен в хищениях.
Будучи министром энергетики, он был уличен в коррупции и в 2002 году осужден к 6 годам лишения свободы. Позже он раскаялся, просил прощения у руководства страны и народа, обещал исправиться. Поверив, его помиловали и выпустили на свободу. Однако он поддался алчности и продолжил свою преступную деятельность", - отметили в надзорном ведомстве.
Кроме того, в 2005 году он организовал заказное убийство своего бизнес-партнера - председателя БТА Банка Татишева. Исполнитель убийства Токмади признался, что именно Аблязов заказал за $4 млн убийство Татишева во время охоты, представив это как несчастный случай. После убийства Аблязов стал руководить банком, создал преступную группу из числа своих приближенных людей и расставил их на все ключевые позиции банка.
Отмечается, что все средства Аблязов заранее вывел через оффшоры. Используя оффшорные страны, он украл $7,5 млрд. Когда его махинации вскрылись, в 2009 году, он бежал в Россию, затем в Англию, а в 2012 году во Францию. От афер Аблязова пострадали также французы, немцы, американцы и другие. Его объявили в розыск Россия и Украина, где он также похитил миллиарды. В прошлом году суд Нью-Йорка признал Аблязова преступником и отверг его доводы о политическом преследовании. Высокий суд Лондона также признав его мошенником, взыскал $4 млрд, и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Англии лишило его статуса беженца, поэтому Аблязов сбежал во Францию.
Также недавно стало известно, что суд города Нью-Йорка принял решение наложить дополнительные санкции против Мухтара Аблязова, обязав его выплатить $140 115,60, связанных с расходами акимата Алматы и "БТА Банка" (истцы) за услуги адвокатов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства