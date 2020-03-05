Суд обязал Аблязова выплатить более $140 тыс.

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - Суд города Нью-Йорка принял решение наложить дополнительные санкции против Мухтара Аблязова, обязав его выплатить 140 115,60 долларов США, связанных с расходами акимата Алматы и "БТА Банка" (истцы) за услуги адвокатов, передает Kazakhstan Today.

В июле 2019 года суд удовлетворил ходатайство истцов о наложении дополнительных санкций в отношении М. Аблязова за отказ в участии в судебном процессе и раскрытии доказательств. Более того, суд рекомендовал не разрешать Аблязову представлять новые доказательства в свою защиту на предстоящем итоговом судебном процессе с участием присяжных. Эта санкция является инструкцией суду присяжных о сокрытии Аблязовым доказательств, подтверждающих его вину", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

В ведомстве отметили, что суд принял во внимание доводы истцов по суммам расходов, связанных с представлением интересов в данном процессе, и 7 февраля 2020 года вынес решение о взыскании с Аблязова 140 115,60 долларов США.

Аблязов должен произвести выплату 140 115,60 долларов США по решению суда до 7 мая 2020 года", - пояснили в Минюсте.

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