Аблязов находится под судебным надзором во Франции

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Париж. 8 октября. Kazakhstan Today - Адвокат Мухтара Аблязова Жерар Чолакян сообщил, что его подзащитный был обвинен в Париже в хищении 7,5 миллиардов долларов по делу, возбужденному Казахстаном, передает Kazakhstan Today.

Согласно информации Radio Free Europe Жерар Чолакян рассказал, что Аблязов, которому недавно было предоставлено политическое убежище во Франции, был обвинен в "злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах" и "отмывании денег".





По данным СМИ, бывший банкир был выпущен на свободу и сейчас находится под судебным надзором.

Адвокат отметил, что прокуратура Парижа получила жалобу из Казахстана.

Для подачи иска власти Казахстана действовали в соответствии с положением французского законодательства, которое позволяет судить иностранца, экстрадиция которого была отклонена по политическим мотивам, за преступление или правонарушение, совершенное за пределами Франции", - отмечается в статье.









Напомним, Мухтар Аблязов ранее возглавлял национальную компанию KEGOC и Министерство энергетики. Но затем был изобличен в хищениях.





Кроме того, в 2005 году он организовал заказное убийство своего бизнес-партнера - председателя БТА Банка Татишева. Исполнитель убийства Токмади признался, что именно Аблязов заказал за $4 млн убийство Татишева во время охоты, представив это как несчастный случай.





После убийства Аблязов стал руководить банком, создал преступную группу из числа своих приближенных людей и расставил их на все ключевые позиции банка.





Своим подставным фирмам по поддельным документам он выдавал миллиардные кредиты, затем использовал их на личные нужды. Например, подконтрольной себе ТОО "Рамбурс" он выдал 103 млрд тенге, тогда как уставной капитал ТОО составлял всего лишь 92 тыс. тенге. На ворованные деньги Аблязов приобретал акции, элитные дома и квартиры. Для своей семьи он купил 3 самолета, на обслуживание которых ежегодно из банка выделял 1 млрд тенге", - проинформировали в Генпрокуратуре.





Отмечается, что все средства Аблязов заранее вывел через оффшоры.





Используя оффшорные страны, он украл $7,5 млрд", - уточнили в ведомстве.





Когда его махинации вскрылись, в 2009 году он бежал в Россию, затем в Англию, а в 2012 году во Францию . От афер Аблязова пострадали также французы, немцы, американцы и другие. Его объявили в розыск Россия и Украина, где он также похитил миллиарды.

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