Осужден еще один сообщник Аблязова

Алматы. 20 октября. Kazakhstan Today - 15 октября состоялся обвинительный приговор Медеуского районного суда №2 Алматы в отношении еще одного сообщника преступного сообщества Мухтара Аблязова - Ибрагимова Рустема Шамильевича, экстрадированного из Объединенных Арабских Эмиратов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Антикоррупционная служба, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.

Ибрагимов занимал должности управляющего директора по кредитованию, директора департамента кредитного анализа корпоративного бизнеса №2 АО "БТА Банк" и являлся членом кредитного комитета головного банка. Он содействовал принятию незаконных положительных решений о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову.

Изначально Ибрагимов признавал свою вину, содействовал следствию и находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но под влиянием руководителей преступного сообщества он решил скрыться.

В результате с 2010 года Ибрагимов находился в международном розыске. Он скрывался по поддельным документам гражданина Кыргызстана.

При этом после задержания Ибрагимова в декабре 2017 года правоохранительными органами ОАЭ он отрицал резидентство Казахстана, продолжая выдавать себя гражданином Кыргызстана - Рустамом Мухтаровым.

Свыше двух лет следствие доказывало фиктивность документов на имя Рустама Мухтарова, его принадлежность к казахстанскому гражданству и принимал меры по его идентификации как Рустема Ибрагимова. Для этого были задействованы правоохранительные органы Казахстана, Кыргызстана и ОАЭ.

В результате Министерство юстиции ОАЭ, изучив все представленные казахстанской стороной доказательства, убедилось в подложности документов и показаний Ибрагимова и приняло решение о его выдаче Казахстану для привлечения к уголовной ответственности. 4 марта 2020 года Ибрагимов был экстрадирован в Казахстан.

Досудебное расследование продолжается в отношении 16 подозреваемых, находящихся в международном розыске, включая самого Аблязова.

8 октября адвокат Мухтара Аблязова Жерар Чолакян сообщил , что его подзащитный был обвинен в Париже в хищении $7,5 млрд по делу, возбужденному Казахстаном.

8 июля был осужден еще один сообщник Аблязова, добровольно возвратившийся из международного розыска. Обвинительный приговор Медеуского районного суда №2 Алматы вынесли в отношении Марата Ауесканова. Он значился номинальным учредителем и директором ТОО "KBG Agro", которое было использовано преступным сообществом при хищении денежных средств банка путем его незаконного кредитования.

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