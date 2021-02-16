Двух работников "Казпочты" подозревают в растрате отпускных акмолинской учительницы

Кокшетау. 15 февраля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские установили двух работников "Казпочты", которые в 2016 году растратили отпускные учительницы, передает Kazakhstan Today.

12 февраля в дежурную часть Коргалжынского раонного отделения полиции поступило заявление от 74-летней жительницы села Коргалжын о том, что весной 2016 года в отделении "Казпочты" ей не выплатили отпускную выплату в сумме 200 тыс. тенге.

Пострадавшая в 2016 году должна была получить свои отпускные деньги. Однако как только учительница вышла в отпуск, уехала в город и не вспоминала о своих деньгах. Приехав к себе на родину через несколько лет, она вспомнила, что ей так и не выплатили эти деньги. Поэтому пожилая учительница решила все-таки обратиться в полицию", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались жительницы Коргалжынского района 39 и 52 лет, которые в 2016 году работали кассирами филиала "Казпочты".

Выяснилось, что в июле 2016 года женщины получили чужие деньги и, не отдав их законному получателю, растратили на свои нужды", - объяснили полицейские.

В отношении бывших сотрудниц филиала "Казпочты" начато досудебное производство по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного имущества). Следственные действия продолжаются.





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