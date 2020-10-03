Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Начальник отделения Казпочты в Экибастузе подозревается в хищении 9,4 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

На текущей неделе Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении начальника отделения почтовой связи АО "Казпочта" в Экибастузе по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 9,4 млн тенге путем их перечисления на карточные счета физических лиц", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Кроме того, по информации ведомства, в Туркестанской области зарегистрированы уголовные дела в отношении двух кассиров-операторов Казпочты, которые, используя служебное положение, присвоили денежные средства граждан, выделенные по государственной программе адресно-социальной помощи.

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