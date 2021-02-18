Бухгалтер букмекерской конторы "Олимп" экстрадирована из Черногории

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу Казахстана из Черногории экстрадирована гражданка Республики Казахстан Елена Антонцева, передает Kazakhstan Today.

В Генпрокуратуре прокомментировали, что Антонцева подозревается в том, что, работая бухгалтером в ТОО "Букмекерская контора "ОLIMP KZ", в составе организованной группы осуществляла незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере.

После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования, в связи с чем она объявлена в международный розыск", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время Антонцева водворена в следственный изолятор Алматы.





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