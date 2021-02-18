Имущество букмекерской конторы "Олимп" конфисковано - прокуратура

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Прокуратура Алматы сообщила о конфискации имущество букмекерской конторы "Олимп.kz", передает Kazakhstan Today.

16 февраля 2021 года Алмалинским районным судом удовлетворено ходатайство прокурора города Алматы о конфискации имущества до вынесения приговора в отношении объявленных в международный розыск руководителей ТОО "Букмекерская контора "Olimp.kz", которые под видом букмекерской деятельности организовали преступную схему по незаконному игорному бизнесу, выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов в бюджет. Судебным актом обращено в доход государства 3,6 млрд тенге, 4 воздушных судна и 3 автомашины.

В суде было доказано, что данное имущество участниками организованной преступной группы добыто преступным путем", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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