В ЗКО задержали перевозчика с крупной партией рогов сайги

Уральск. 22 февраля. Kazakhstan Today -20 февраля военнослужащими департамента погранслужбы КНБ по Западно-Казахстанской области совместно с ДЭР и УКП ДП по ЗКО задержана автомашина, в багажнике которой обнаружены 219 свежеспиленных рогов сайги, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба КНБ РК, задержанный вместе с грузом передан в Зачаганский отдел полиции УП Уральска.

В отношении перевозчика гражданина Казахстана возбуждено уголовное дело по статье 339 УК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). По предварительным данным ущерб составляет 17 440 000 тенге.

По словам исполнительного директора Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Веры Вороновой, массовая гибель сайгаков в Казахстане в 2015 году (погибло около 180 тысяч сайгаков на территории Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областей, что составило на тот период почти 80% популяции), привела к катастрофическому уменьшению их поголовья. Точные причины массового падежа пока не изучены.

К настоящему времени численность животных постепенно восстанавливается, однако есть риск повтора массовой гибели.

В начале февраля более 360 рогов сайги изъято у браконьеров в Атырауской области. 28 января более 700 рогов сайгаков изъяли у двух групп браконьеров в ЗКО.

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