Более 360 рогов сайги изъято у браконьеров в Атырауской области

Атырау. 11 февраля. Kazakhstan Today - Инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с департаментом полиции города Атырау в результате профилактических рейдов изъяли у браконьеров 360 рогов сайгака, передает Kazakhstan Today.

Во время рейда в селе Геолог Атырауской области были остановлены 2 автомобиля марки ВАЗ. При проверке первого автотранспорта обнаружены и изъяты 200 штук рогов, второго - 164 штуки рогов сайгака", - рассказали в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

В ведомстве напомнили, что Охотзоопром осуществляет охрану природы и контроль за использованием, воспроизводством и искусственным разведением животных и растений, в целях сохранения их биоразнообразия и генофонда.





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