Ущерб на 700 млн тенге: более 700 рогов сайгаков изъяли у двух групп браконьеров в ЗКО

Уральск. 28 января. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области задержаны две преступные группы браконьеров, охотившиеся на сайгаков, передает Kazakhstan Today.

Департаментом криминальной полиции МВД совместно с департаментом полиции Западно-Казахстанской области раскрыта деятельность двух преступных групп, которые с сентября 2019 года по май текущего года на территории области занимались незаконной охотой на сайгаков и сбытом ее дериватов (рогов). К уголовной ответственности привлекаются 11 лиц", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

В ходе следствия полицейские изъяли свыше 700 рогов сайги, 9 единиц огнестрельного оружия, 7 автомашин высокой проходимости, 2 снегохода и 2 мотоцикла, средства ночного видения и другие незаконные предметы, используемые организованной преступной группой.

По данным МВД, в результате уничтожения сайгаков экологии причинен ущерб на сумму более 700 млн тенге.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по статье 337 (Незаконная охота), пункту 2 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) и по статье 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них).

С начала года органами внутренних дел в целом по республике выявлено порядка 12,5 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Зарегистрировано и начато 583 досудебных расследований, из них в настоящее время направлено в суд 221 уголовное дело. К административной ответственности привлечено 11 866 правонарушителей.

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