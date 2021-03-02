В Петропавловске скончалась девочка, избитая в январе собственной матерью

Петропавловск. 1 марта. Kazakhstan Today - Полицейские СКО переквалифицировали уголовное дело в связи со смертью 3-летней девочки, избитой собственной матерью, передает Kazakhstan Today.

В Петропавловске скончалась девочка, доставленная в Детскую областную больницу с телесными повреждениями. Врачи боролись за ее жизнь с 17 января, пишет Polisia.kz

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении заведомо несовершеннолетней, начато досудебное расследование по части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В связи со смертью девочки состав уголовного правонарушения переквалифицирован на часть 3 статьи 106 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет, разъяснили в полиции.

За совершение данного преступления задержана мать ребенка , 1998 года рождения, в отношении которой избрана мера пресечения "содержание под стражей". Подозреваемая содержится в следственном изоляторе. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, назначен ряд необходимых экспертиз", - рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства ДП Северо-Казахстанской области и прокуратуры Северо-Казахстанской области.

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