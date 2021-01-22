Жительницу Петропавловска подозревают в нанесении тяжелых травм своей малолетней дочери

Петропавловск. 21 января. Kazakhstan Today - В Петропавловске сотрудниками полиции проводится досудебное расследование в отношении горожанки, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери, передает Kazakhstan Today.

17 января в первый отдел полиции поступило обращение из детской областной больницы, куда в бессознательном состоянии с телесными повреждениями была доставлена 3-летняя девочка, пишет Polisia.kz.

По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью задержана мать ребенка.

Полицейские рассказали, что в настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего".

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, назначен ряд необходимых экспертиз. Установлено, что подозреваемая в поле зрения органов правопорядка ранее не попадала. В настоящее время 22-летняя горожанка водворена в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска.





Напомним, в июле прошлого года отчим жестоко избил 3-летнего пасынка , после чего малыш был госпитализирован, ему диагностировали перелом лобной кости.

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