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Жительницу Петропавловска подозревают в нанесении тяжелых травм своей малолетней дочери

21.01.2021 16120
Петропавловск. 21 января. Kazakhstan Today - В Петропавловске сотрудниками полиции проводится досудебное расследование в отношении горожанки, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери, передает Kazakhstan Today.
 
17 января в первый отдел полиции поступило обращение из детской областной больницы, куда в бессознательном состоянии с телесными повреждениями была доставлена 3-летняя девочка, пишет Polisia.kz.

По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью задержана мать ребенка. 
 
Полицейские рассказали, что в настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего". 
 
В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, назначен ряд необходимых экспертиз. Установлено, что подозреваемая в поле зрения органов правопорядка ранее не попадала. В настоящее время 22-летняя горожанка водворена в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска.

Напомним, в июле прошлого года отчим жестоко избил 3-летнего пасынка, после чего малыш был госпитализирован, ему диагностировали перелом лобной кости.
 

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