Врачи рассказали о состоянии малыша, которого жестоко избил отчим

Уральск. 18 июля. Kazakhstan Today - О состоянии малыша, которому отчим проломил голову, рассказали в больнице Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Травматолог, ортопед Областной детской многопрофильной больницы ЗКО Булат Алибаев рассказал, что ребенок поступил в сопорозном состоянии и был помещен в реанимацию.

Он был полностью обследован, произведен рентген, компьютерная томография головного мозга. Была выявлена черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом лобной области, подкожные гематомы, синяки. Через сутки был переведен в отделении травматологии. И уже 16 июля в удовлетворительном состоянии был выписан на амбулаторное лечение", - цитирует Булата Алибаева портал "Мой город".

Напомним, инцидент произошел 7 июля. Трехлетнего ребенка избил отчим , после чего малыш был госпитализирован в больницу, ему диагностировали перелом лобной кости.

Инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции Уральска Мадина Куспанова сообщила, что отчим находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту избиения малыша в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по пункту 11 части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего).

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