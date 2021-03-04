В Северном Казахстане задержаны члены транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой автомашин

Петропавловск. 3 марта. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области совместно с областной прокуратурой пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся контрабандой автомашин, передает Kazakhstan Today.
Организаторы поставляли автомашины по подложным таможенным документам под видом запасных частей из России на территорию Казахстана. В ходе обыска склада обнаружены и изъяты 60 автомобилей (54 легковых, 6 грузовых), документы, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные техпаспорта и государственные номерные знаки РФ. Предварительная сумма причиненного ущерба государству составляет порядка 650 млн тенге. В отношении задержанных санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком до двух месяцев. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Ранее сообщалось, что в Казахстан пытались провезти 39 грузовиков с поддельными документами.
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