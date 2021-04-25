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В Алматы неизвестный ранил мужчину из ружья

24.04.2021 7399
В Алматы неизвестный ранил мужчину из ружья
АЛМАТЫ. 24 АПРЕЛЯ - В Алматы охранника жилого комплекса ранили из ружья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с места происшествия было опубликована на странице kris.p.almaty.official в Instagram.
 

В результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса "Бухар Жырау Тауэрс" и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В пресс-службе добавили, что для задержания подозреваемого на место происшествия стянуты силы полиции.
 

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