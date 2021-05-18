В Актау посетители контактного зоопарка обнаружили мертвых животных

АКТАУ. 17 МАЯ - В соцсетях появилось видео из контактного зоопарка в актауском городском парке "Акбота". По словам автора ролика, он был снят накануне утром, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мертвые кролики сидят в клетках, один живой, мы дали ему травы. У черепахи суперклеем склеены перепонки, а мертвые хомяки и кролики лежат в урне рядом с этим чудовищным местом. Это даже страшно назвать жестоким обращением с животными, это прямое убийство ради развлечения", - говорится в описании к видео.

Инцидент прокомментировала пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева.

Сегодня волонтеры сообщили об этом ужасном случае в Актау. 16 мая в городском парке "Акбота" они обнаружили мертвых кроликов, черепаху и хомяка. Этот случай прямое доказательство, что контактные зоопарки давно пора закрыть! Я говорила об этом и ранее, и повторюсь сейчас. И если уж человеческое: "Мы в ответе за тех, кого приучаем" - таким владельцам животных чуждо, то на помощь питомцам придет закон "Об ответственном отношении к животным", - написала Ибраева на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что сейчас закон находится на согласовании у законодателей. В нем предусмотрены жёсткие меры к такому жестокому обращению с животными. Ибраева также напомнила, что законопроектом предусмотрен запрет деятельности контактных зоопарков.

С нашей стороны, по данному случаю на место выехали инспектора Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Ведётся проверка. А пока призываю и другие местные контролирующие госорганы обратить внимание на этот хаос в зоопарке и принять строгие меры. Какой пример подаётся детям?! Это ужасно и молча смотреть на такое просто нельзя!", - написала представитель Минэкологии.

Напомним, в феврале министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время отчетной встречи перед отраслевым общественным советом поддержал предложение принять меры по упразднению контактных зоопарков.

В марте на онлайн-платформе otinish.kz была опубликована петиция, в которой предлагается направить средства, ежегодно выделяемые государством на уничтожение бродячих животных, на заботу о них.

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