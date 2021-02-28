В Казахстане намерены принять меры по упразднению контактных зоопарков

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Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время отчетной встречи перед отраслевым Общественным советом поддержал предложение принять меры по упразднению контактных зоопарков, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания членами Общественного совета были заданы вопросы и выдвинут ряд предложений. Руководитель Ассоциации по защите животных "UNUCOBO" Лилия Сарсенова предложила принять меры по упразднению контактных зоопарков. Глава Минэкологии поддержал данную инициативу.

По данному вопросу мы примем меры, возьмем на контроль. Так как условия содержания животных в контактных зоопарках считаем негуманными. Поручаю отраслевому Комитету проработать данный вопрос", - сказал министр.

Кроме того, научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Асель Баймуканова обозначила важность принятия мер по ограничению судоходства в местах концентрации каспийских тюленей. Магзум Мирзагалиев поручил отраслевому Комитету министерства совместно с инициатором изучить вопрос и принять меры.

В последнее время в СМИ и социальных сетях транслировалось немало вопиющих фактов жестокого обращения с животными. Это избиение собак и кошек, ужасные условия содержания животных в контактных зоопарках и передвижных цирках.

В Казахстане предложено увеличить штраф за жестокое обращение с животными до 2000 МРП (1 МРП = 2917 тенге) либо назначить наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

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