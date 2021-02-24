В Шымкенте живодеры выбили собаке глаз

Шымкент. 23 февраля. Kazakhstan Today - Информация о жестоком обращении с животным появилась в различных пабликах Instagram, передает Kazakhstan Today.

Волонтеры пишут, что у собаки черепно-мозговая травма. На сегодня неизвестно, в каком состоянии мозг и остальные органы. Один глаз вылетел, второй налит кровью, шансов сохранить зрение практически нет. Животное находится в одной из городских ветеринарных клиник.

Малыш молодой и домашний. Ухоженный", - пишут волонтеры в соцсетях.

Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, по данному факту начато досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными". В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установления личности хозяина собаки и вероятных очевидцев и свидетелей происшествия с целью установления всех обстоятельств.

Напомним, в начале декабря в Атырау задержали очередного живодера, привязавшего собаку к машине. Аналогичный случай произошел 19 января близ Нур-Султана живодер протащил по дороге привязанную к авто собаку.

20 января на камеру в поселке Косшы сняли собаку с отстреленным ухом. Ролик был опубликован в соцсетях. По словам автора видео, рядом с собакой лежал мертвый щенок.

4 февраля сразу три факта жестокого обращения с животными в разных частях страны обнародовали в соцсетях. В Карагандинской области мужчина с палкой набросился на соседского пса и, по словам хозяйки, отбил ему почки. А жительница Актобе пошла выносить мусор и сделала страшную находку. В контейнер выбросили труп не то собаки, не то лисы с ободранной кожей. В Жамбылской области жестокостью отличились работники службы по отлову бродячих животных. Собак отстреливали прямо на глазах у детей.

19 февраля стало известно, что в Казахстане хотят привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет.

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