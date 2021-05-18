Система Orphus

Алматинские полицейские задержали наркозакладчиков с поличным

17.05.2021 5239
Алматинские полицейские задержали наркозакладчиков с поличным
Фото Polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 МАЯ - Патрульные полицейские Ауэзовского района Алматы во дворе жилого массива заметили двух подозрительных молодых людей. Парни будто копались в земле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При приближении патрульной машины они попытались ретироваться, но сделать это им не удалось, сообщает Polisia.kz
 
При личном досмотре у задержанного гражданина О., 2003 года рождения, в карманах одежды были обнаружены 30 свертков с веществом растительного происхождения, у его друга, гражданина М., 2004 года рождения, изъято 20 аналогичных свертков. 
 
Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу. Задержанные на месте не смогли пояснить, что они там делали и откуда у них эти пакеты. На данный момент проводятся все необходимые следственные действия.
 
4 мая в Атырау у 29-летнего закладчика изъято 3500 доз синтетических наркотиков на 5 млн тенге.
 
12 апреля в спальном районе Алматы были задержаны закладчики наркотиков.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая