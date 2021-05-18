Алматинские полицейские задержали наркозакладчиков с поличным

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АЛМАТЫ. 17 МАЯ - Патрульные полицейские Ауэзовского района Алматы во дворе жилого массива заметили двух подозрительных молодых людей. Парни будто копались в земле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При приближении патрульной машины они попытались ретироваться, но сделать это им не удалось, сообщает Polisia.kz

При личном досмотре у задержанного гражданина О., 2003 года рождения, в карманах одежды были обнаружены 30 свертков с веществом растительного происхождения, у его друга, гражданина М., 2004 года рождения, изъято 20 аналогичных свертков.

Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу. Задержанные на месте не смогли пояснить, что они там делали и откуда у них эти пакеты. На данный момент проводятся все необходимые следственные действия.

4 мая в Атырау у 29-летнего закладчика изъято 3500 доз синтетических наркотиков на 5 млн тенге.

12 апреля в спальном районе Алматы были задержаны закладчики наркотиков.

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