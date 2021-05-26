В Алматы задержан наркодилер с крупной партией мефедрона

Polisia.kz
АЛМАТЫ. 25 МАЯ - В Алматы задержан 30-летний уроженец Костанайской области с крупной партией мефедрона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в полиции, 30-летний уроженец Костанайской области несколько месяцев работал наркокурьером по распространению психотропных и наркотических веществ.
За это время он успел подняться по "криминальной лестнице" от курьера до оптовика. Во время перевозки одной из партий мужчина был задержан. При задержании патрульные изъяли у задержанного 22 свертка психотропного вещества. Подозреваемый также показал место закладок, где обнаружено 13 аналогичных свертков. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном в особо крупном размере", - рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхаир.
Ранее сообщалось, что за хранение крупной партии психотропных веществ задержан выпускник колледжа в Кокшетау.
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