Система Orphus

В Алматы задержан наркодилер с крупной партией мефедрона

25.05.2021 6238
В Алматы задержан наркодилер с крупной партией мефедрона
Polisia.kz
АЛМАТЫ. 25 МАЯ - В Алматы задержан 30-летний уроженец Костанайской области с крупной партией мефедрона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в полиции, 30-летний уроженец Костанайской области несколько месяцев работал наркокурьером по распространению психотропных и наркотических веществ.
 

За это время он успел подняться по "криминальной лестнице" от курьера до оптовика. Во время перевозки одной из партий мужчина был задержан. При задержании патрульные изъяли у задержанного 22 свертка психотропного вещества. Подозреваемый также показал место закладок, где обнаружено 13 аналогичных свертков. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном в особо крупном размере", - рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхаир.

 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая