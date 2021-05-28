В центре Алматы задержали наркозакладчиков

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 27 МАЯ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Допинг" полицейские Алматы пресекли преступную деятельность двух наркодельцов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Один из задержанных - 31-летний частный извозчик. В ходе его личного досмотра обнаружено вещество растительного происхождения, светло-зеленого цвета, сообщает Polisia.kz

В свое оправдание подозреваемый сообщил, что сверток с наркотиком якобы нашел и решил оставить у себя для личного потребления.

В другом случае у 33-летнего злоумышленника изъят синтетический наркотик "мефедрон" в особо крупном размере. Мужчина признался в преступном промысле и уточнил, что указания получал через социальные сети. За это он получал плату. Закладки мужчина делал исключительно ночью.

Как сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков, по обоим фактам начаты досудебные расследования по статье 297 УК РК. Фигуранты взяты под стражу.

Напомним , 17 мая алматинские полицейские задержали наркозакладчиков с поличным.

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