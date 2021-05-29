Директора школы признали виновной в недонесении о развращении школьницы в Уральске

УРАЛЬСК. 28 мая - В Уральске директора школы Ларису Кожахметову признали виновной в недонесении о преступлении. Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня Жангалинском районном суде огласили приговор в отношении экс-директора школы-гимназии 44-летней Ларисы Кожахметовой, которая обвинялась по статье 434 УК РК (Недонесение о совершенном преступлении). Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Из материалов дела следует, что в марте 2019 года директор школы-гимназии Жангалинского района Лариса Кожахметова узнала от психологов школы и от ученицы пятого класса о сексуальных домогательствах со стороны отчима девочки.

После этого Кожахметова собрала в своем кабинете сотрудников школы, провела совещание, где запретила своим подчиненным сообщать об инциденте в правоохранительные органы, а также потребовала от матери ученицы перевести дочь в другую школу. В результате преступного бездействия Кожахметовой сексуальные домогательства отчимом в отношении падчерицы совершались еще два раза. Вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, протоколами очных ставок", - зачитал судья Ильяс Иргебаев.

Адвокат Ларисы Кожахметовой Айслу Биялиева сообщила, что не согласна с таким решением суда и непременно будет его обжаловать.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, в 2019 году жителя Жангалинского района Жаксыбая Султанова заподозрили в действиях сексуального характера в отношении падчерицы, а в 2020 году осудили на 20 лет лишения свободы. Позже выяснилось, что в отношении директора школы-гимназии, в которой училась девочка, тоже начали досудебное расследование. Следствие утверждало, что педагоги знали об этой истории и умышленно не стали обращаться в правоохранительные органы.

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