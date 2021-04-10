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Дело о развращении малолетней девочки в Западном Казахстане: директора школы хотят привлечь к ответственности

09.04.2021 8209
УРАЛЬСК. 9 АПРЕЛЯ - В ЗКО сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу. По данному делу привлекают к ответственности директора школы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В редакцию портала "Мой Город" обратились родственники и адвокат директора Жангалинской школы-гимназии Ларисы Кожахметовой. Женщину подозревают в том, что она знала о ситуации, которая произошла с ученицей ее школы. Речь идет о 12-летней девочке (на момент преступления ей было 10 лет), которую в течение трех лет развращал отчим. В 2019 году жителя Жангалинского района Жаксыбая Султанова заподозрили в действиях сексуального характера в отношении падчерицы, а в 2020 году осудили на 20 лет лишения свободы.
 
Однако история на этом не закончилась. Оказалось, что директора школы-гимназии, в которой училась девочка, тоже хотят привлечь к уголовной ответственности. Следствие утверждает, что педагоги знали об этой истории и умышленно не стали обращаться в правоохранительные органы, сообщает портал.
 
По словам адвоката подозреваемой Айслу Биялиевой, такая участь может настигнуть каждого педагога.
 

Ларису Кожахметову хотят привлечь к ответственности за преступление, которое было совершено вне школы, во время каникул. В ходе следствия девочка рассказала, что в апреле 2019 года она рассказала учителям Жангалинской школы-гимназии о домогательствах со стороны сожителя своей матери. Полицейские допросили мою подзащитную и еще четверых работников школы. Они полностью опровергли слова девочки. Свои показания педагоги школы-гимназии подтвердили и в суде. Только по показаниям девочки Жаксыбая Султанова осудили к 22 годам лишения свободы, одновременно судья вынес постановление о проведении проверки в отношении педагогов Жангалинской школы-гимназии, заподозрив их в укрывательстве и недонесении", - рассказала Айслу Биялиева.

 
По словам адвоката, Лариса Кожахметова отстранена от занимаемой должности директора и находится под домашним арестом.
 

Мы просили провести девочке судебно-психиатрическую и психолого-криминалистическую экспертизу, так как двое ее близких родственников страдают психическими отклонениями, но нам отказали. Была информация о том, что сама девочка из неполной семьи, у ее матери трое детей от разных отцов, постоянной работы и жилья у нее нет. Сама мать даже не посчитала нужным обратиться с заявлением в правоохранительные органы, заявление было написано дальней родственницей малолетней девочки. Почему не привлекается к ответственности мать, которая продолжала жить с сожителем даже после того, как узнала о произошедшем, и после поступления заявления в полицию? Сам Султанов был задержан спустя четыре месяца после возбуждения уголовного дела", - возмущается адвокат.

 
Родственники и адвокаты Ларисы Кожахметовой уже обращались в различные органы с жалобой, но получили лишь отписки.
 

Мы не можем понять% если противоправные деяния со стороны Султанова продолжались в течение трех лет, из которых девочка проучилась в Жангалинской школе-гимназии всего восемь месяцев, то почему одна Кожахметова привлекается к уголовной ответственности? Почему органы следствия не дают оценку действиям работников других школ, в которых училась девочка? Лариса Кожахметова, имеющая 23 года педагогического стажа, ряд благодарственных писем, мать троих детей, живет в ожидании худшего - приговора суда, но не может понять, в чем она виновата до такой степени, что привлекается к уголовной ответственности. Получается, ни один педагог не застрахован от подобных неприятностей, когда одно слово ученика может поставить крест на всей ее жизни и лишить свободы на срок до шести лет", - заключила Айслу Биялиева.

 
К слову, адвокаты направили запрос в управление образования ЗКО, где просили предоставить информацию о последствиях по аналогичным преступлениям и о том, какое наказание получили педагоги. Из ответа следует, что во всех случаях ограничились дисциплинарной ответственностью в виде выговора и не более, уголовному преследованию они не подвергались.
 
Между тем в пресс-службе департамента полиции сообщили, что Лариса Кожахметова действительно санкцией суда находится под домашним арестом и отстранена от занимаемой должности.
 

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 434 УК РК (Недонесение о преступлении). Уголовное дело вместе с обвинительным актом уже передано в прокуратуру", - сообщили в полиции.

 
Известный правозащитник, руководитель ЗКФ ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности" Павел Кочетков говорит, что в первую очередь за детей несут ответственность родители и близкие родственники ребенка.
 

Как могут учителя нести ответственность за то, что делается дома? Учительница же не должна каждый день спрашивать учеников, не домогается ли их кто-нибудь дома. Если бы это произошло в стенах школы и учителя это укрыли, то тут можно предъявлять такое обвинение. От адвокатов директора на мое имя поступила жалоба. Если по такому принципу подходить, то можно всех учителей, психологов, соцпедагогов пересажать. Я не знаю, для чего это делается", - отметил Павел Кочетков.

 
В отделе образования Жангалинского района сообщили, что директор школы-гимназии Лариса Кожахметова отстранена от занимаемой должности. Кроме этого, еще ряд работников объекта образования получили дисциплинарное наказание.
 

Строгий выговор получили школьные психологи, педагог-организатор, социальный педагог, классный руководитель, заведующий интернатом и другие. Они продолжают работать. Сейчас ведутся следственные действия и другие данные мы вам предоставить не можем", - сообщила и.о. руководителя отдела образования Жангалинского района Акмарал Даркулова.

 

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