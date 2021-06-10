В Шу несколько ножевых ранений получил приехавший на вызов участковый

Шу. 9 ИЮНЯ - Несколько ударов ножом получил участковый в городе Шу, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

8 июня, примерно в 22.50, 37-летняя жительница города Шу позвонила на сотовый телефон участковому инспектору Шуского РОП и сообщила, что между ней и ее гражданским мужем произошел конфликт. 27-летний мужчина несколько раз ударил ножом прибывшего по вызову участкового инспектора полиции и скрылся с места происшествия", - сообщает официальный информационный ресурс МВД РК .

Полицейский доставлен в Шускую городскую больницу. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Были объявлены планы "Сирена-1" и "Перехват". К оперативно-розыскным мероприятиям подключены личные составы департамента полиции и Шуского, Кордайского, Мойынкумского, Рыскуловского РОП. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в селе Алга Шуского района. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Мужчина находится в изоляторе временного содержания в Шуском районе", - сообщил на своей странице в Facebook начальник Департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов.

На данный момент ведется досудебное расследование по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти".





Напомним, в прошлом году в селе Жамбылской области местные жители напали на полицейских и повредили камнями служебную машину.

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