В Жамбылской области местные жители напали на полицейских и повредили камнями служебную машину

Тараз. 7 февраля. Kazakhstan Today - В селе Жамбылской области местные жители напали на полицейских и повредили камнями служебную машину, передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, сегодня, примерно в 14.10, сотрудниками полиции при патрулировании села Сортобе Кордайского района остановили автомашину "Хонда-Одиссей" по причине несоответствия стандарту госномера. При проверке документов также выяснились другие административные правонарушения.



В пресс-службе отметили, что требования сотрудников полиции проследовать в участковый пункт полиции для установления личности водитель проигнорировал и попытался скрыться на автомобиле.



"Скрываясь от полиции, нарушитель остановился только во дворе своего дома. Прибывшим следом полицейским родственники правонарушителя оказали физическое сопротивление и нанесли сотрудникам органов внутренних дел телесные повреждения. В результате неправомерных действий и агрессивного поведения камнями была повреждена служебная автомашина", - рассказали в полиции.



Отмечается, что двое участников нападения на полицейских водворены в ИВС.



Также составлен административный протокол по статье 590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) и статье 230 (Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании). Кроме того, факт применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследование по части 1 статьи 380 УК РК.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства