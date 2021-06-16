Водитель, совершивший смертельный наезд на школьниц в Алматинской области, получил 10 лет тюрьмы

ТАЛДЫКОРГАН. 15 ИЮНЯ - Енбекшиказахский районный суд вынес приговор водителю, сбившему четырех девочек в селе Корам Алматинской области в марте текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Енбекшиказахский районный суд признал виновным водителя, который в марте этого года совершил наезд на четырех школьниц в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда 54-летний житель села Корам осужден на 10 лишения свободы.

Напомним, 2 марта на территории Енбекшиказахского района Алматинской области 54-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех школьниц в возрасте 8-9 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия трое детей были госпитализированы. Позже две девочки скончались

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