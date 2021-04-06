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В Алматинской области скончалась вторая девочка, сбитая пьяным водителем

05.04.2021 9937
В Алматинской области скончалась вторая девочка, сбитая пьяным водителем
Фотография из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - В Алматинской области скончалась вторая девочка, сбитая пьяным водителем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В управлении общественного здравоохранения Алматинской области сообщили, что 4 апреля, в 21.00, скончалась вторая девочка, попавшая под колеса пьяного водителя. Погибшей было 8 лет, сообщает "Хабар 24".
 
Как сообщалось ранее, в селе Корам Енбекшиказахского района 2 марта 54-летний водитель автомашины УАЗ, будучи в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех школьниц в возрасте 8 и 9 лет, стоящих на обочине. Состояние двух девочек было крайне тяжелое, они находились в коме на искусственной вентиляции легких. 14 марта стало известно, что одна из них скончалась. 
 
 

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