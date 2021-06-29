В Мангистау пожилого мужчину держали в рабстве на ферме

АКТАУ. 28 ИЮНЯ - 59-летнего мужчину держал в рабстве фермер в Мангистау. Факт трудовой эксплуатации в области выявили полицейские. По данному факту проводится досудебное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава крестьянского хозяйства, применяя физическое насилие, с мая по июнь подвергал принудительному труду 59-летнего мужчину, уточнили в пресс-службе МВД РК.

На минувшей неделе на территории страны проведено оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-трафик", направленное на выявление и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации.

За три дня было выявлено 56 преступлений, в том числе два факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, два факта торговли людьми, еще два - торговли несовершеннолетними.

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