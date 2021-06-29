Супруги из Узбекистана пытались продать младенца в Алматы

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - В Алматы полицейские установили факт продажи ребенка, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы установлен факт торговли новорожденным ребенком супружеской парой - гражданами Республики Узбекистан - жительнице Жамбылской области", - сообщил сегодня на брифинге официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз.

Подробности дела в МВД не раскрыли.

По словам представителя МВД, на минувшей неделе в РК проведено оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-трафик", направленное на выявление и пресечение преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации. В ходе операции проверяли арендное жильё, развлекательные заведения, бани и сауны, гостиницы на привокзальной площади и другие объекты.

В рамках ОПМ полиция установила факт вовлечения несовершеннолетней девушки в занятие проституцией.

Полицией Западно-Казахстанской области в городе Уральске установлена и задержана 30-летняя жительница Туркестанской области, которая обманным путем вовлекла в занятие проституцией 17-летнюю девушку", - рассказал Нурдильда Ораз.

В целом он отметил, что по итогам трёх дней ОПМ выявлено 56 преступлений, в числе которых два факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, два факта торговли людьми и два факта торговли несовершеннолетними. По всем фактам проводится досудебное расследование. Работа по выявлению преступлений в сфере торговли людьми, сводничества и лишения свободы с целью эксплуатации продолжается.

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