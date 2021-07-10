Туркомпания в Алматы массово изготавливала поддельные ПЦР-тесты

АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - Органы внутренних дел с начала года зарегистрировали 30 случаев подделки результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации, а также их использования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К примеру, в Алматы выявлена туристическая компания, причастная к массовому изготовлению паспортов вакцинации (143 паспорта) при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия. Проводится досудебное расследование, в ходе обысковых мероприятий изъята оргтехника, печати, бланочная продукция, назначены судебные экспертизы", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

В ведомстве отметили, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование арест до 40 суток.

На этом фоне также зарабатывают мошенники. В МВД сообщили о выявлении при мониторинге Интернета ложных предложений об изготовлении справок либо паспортов вакцинации с официальной регистрацией в базе данных. Органами внутренних дел уже выявлено 35 таких объявлений, их данные направлены на блокирование в уполномоченный орган.

МВД обратилось к гражданам: не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких.

В случае наличия противопоказаний для вакцинации необходимо обращаться в медицинские учреждения.

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