В Акмолинской области медработник выдавал фиктивные паспорта вакцинации

КОКШЕТАУ, 11 ИЮЛЯ - В Акмолинской области медработника подозревают в выдаче фиктивных паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В июне текущего года в одно из подразделений полиции поступило заявление от руководителя медицинского учреждения. Он сообщил, что медицинский работник данного учреждения в информационную систему "Вакцинация" вводил ложные сведения о прохождении вакцинации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 385 УК (Подделка официальных документов).

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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