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В Акмолинской области медработник выдавал фиктивные паспорта вакцинации

11.07.2021 6994
КОКШЕТАУ, 11 ИЮЛЯ - В Акмолинской области медработника подозревают в выдаче фиктивных паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В июне текущего года в одно из подразделений полиции поступило заявление от руководителя медицинского учреждения. Он сообщил, что медицинский работник данного учреждения в информационную систему "Вакцинация" вводил ложные сведения о прохождении вакцинации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 385 УК (Подделка официальных документов).
 
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
 
10 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства поручил жестко наказывать за подделку паспортов вакцинации. За изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.
 

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