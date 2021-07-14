В ВКО браконьера лишили права заниматься рыбной ловлей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 ИЮЛЯ - За ловлю краснокнижной рыбы жителя ВКО приговорили к одному году ограничения свободы с лишением прав заниматься промысловым рыболовством сроком на два года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина занимался ловлей рыбы, находящейся под угрозой исчезновения, с целью извлечения из нее икры для дальнейшей реализации и извлечения выгоды, сообщает Polisia.kz

Он поймал более 200 рыб ленка, из которых собрал около 27 литров икры.

Осужденный поставлен на учет в службу пробации. В настоящий момент проводится профилактическая работа и в дальнейшем он будет находиться на контроле в службе пробации. В случае повторного правонарушения ему могут заменить ограничение свободы на более жесткое наказание - лишение свободы. Правила отбывания наказания в виде ограничения свободы ему были разъяснены", - отметил начальник службы пробации Бауыржан Толеуханов.

1 июля у 31-летнего жителя города Кульсары обнаружено около 600 килограммов рыбы осетровых пород. В начале июня в западных регионах Казахстана у браконьеров изъято более 4 тонн осетрины.

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