В западных регионах Казахстана у браконьеров изъято более 4 тонн осетрины

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Органами полиции Западного региона выявлено 419 правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан Нурдильда Ораз, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департаментами полиции Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению браконьерства и незаконного оборота рыбы и рыбной продукции. Мероприятие проводилось с начала апреля совместно с пограничной службой КНБ, природа охраной прокуратурой, органами таможенного контроля и рыбоохраны", - рассказал спикер.

Так, по его словам, органами полиции западного региона выявлено 419 правонарушений, в том числе 359 незаконной рыбной добычи, изъято более 21 тонны рыбы (из них 4,5 тонны осетровых пород), 242 орудия улова, 13 плавательных средств, зарегистрировано 67 уголовных правонарушений по незаконной добыче рыбных ресурсов и незаконному обращению с редкими видами растениями и животными.

В настоящее время 8 уголовных дел направлено в суд, составлено 352 административных протокола, наложено штрафов на сумму 6 млн тенге", - отметил спикер.

Он также поделился, что сотрудниками водной полиции Атырауской области у жителя Атырау изъято 247 туш незаконно добытого осетра, общим весом около 1 тоны.

По данным фактам проводится досудебное расследование, заключил Ораз.

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