У жителя Атырауской области нашли около 600 килограммов осетра

АТЫРАУ. 1 ИЮЛЯ - У 31-летнего жителя города Кульсары обнаружено около 600 килограммов рыбы осетровых пород, передает KAZAKHSTAN TODAY.

23 июня в управление криминальной полиции ДП Атырауской области поступила информация о том, что житель Кульсары Жылыойского района хранит в своем доме рыбу осетровых пород. Полицейские провели обыск по адресу жителя, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В результате проверки у подозреваемого во дворе дома в холодильнике внутри сарая было обнаружено 169 штук осетровых рыб общим весом 576 килограммов", - сообщил начальник департамента полиции полковник полиции Камза Умбеткалиев.

По данному факту Жылыойским районным отделом полиции проводится досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Напомним, в июне в западных регионах Казахстана у браконьеров было изъято более 4 тонн осетрины. Четыре лодки и 500 метров сетей изъяли у браконьеров на Балхаше в ходе широкомасштабной операции по борьбе с браконьерством.

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