Четыре лодки и 500 метров сетей изъяли у браконьеров на Балхаше

КАРАГАНДА. 28 МАЯ - В акватории озера Балхаш проходит широкомасштабная операция по борьбе с браконьерством. В оперативных мероприятиях используются быстроходные моторные лодки, вертолеты и дроны. Благодаря этому, полицейские пресекают действия браконьеров до того, как они выходят на открытую воду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

27 мая в районе поселка Сарышаган Актогайского района Карагандинской области на побережье озера Балхаш обнаружены четыре моторные лодки и два мешка с рыболовными сетями - пять штук по 100 метров, сообщает Polisia.kz

В отношении владельцев плавательных средств - четырех мужчин в возрасте от 22 до 30 лет - составлены административные протоколы по статье 383 КоАП РК (Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных).

На 11 мая в Алматинской области выявили свыше 160 фактов незаконной ловли рыбы.

В конце апреля в Мангистауской области был обнаружен тайник браконьеров с тремя тоннами осетрины.

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