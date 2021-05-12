В Алматинской области выявили свыше 160 фактов незаконной ловли рыбы

ТАЛДЫКОРГАН. 11 МАЯ - Согласно указанию МВД РК с 1 апреля по 31 мая на территории Алматинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Нерест", целью которой является профилактика и выявление незаконной добычи и оборота рыбы, а также рыбной продукции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подразделения природоохранной полиции и районные подразделения с начала отработки выявили 164 факта незаконной добычи и оборота рыбы. Было изъято 3014 килограммов рыбных ресурсов, девять лодок, 2800 метров сетей и иных преступных орудий лова, сообщает Polisia.kz

Ущерб, причиненный государству, составил более 6,5 млн тенге. В отношении правонарушители составлены материалы. Сумма наложенного штрафа составляет 4,2 млн тенге.

Напомним, 25 апреля в Алматинской области стражи порядка изъяли около 200 килограммов незаконной рыбы.

26 апреля на территории Мангистауской области обнаружили убежище браконьеров с тремя тоннами рыб осетровых пород.

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