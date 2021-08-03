Костанайские полицейские задержали мошенников, продававших паспорта вакцинации

КОСТАНАЙ. 2 АВГУСТА - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции установили двух 27-летних жителей Костаная, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам задержанных, в июле они создали специальный аккаунт в Telegram. Затем начали распространять рекламу во всех соцсетях, сообщает Polisia.kz

Предоплату желающие могли перечислять на банковские карты, одну из которых мошенники оформили на постороннего человека. Полученные таким способом более 300 тысяч тенге, мужчины потратили на личные нужды. Однако, по их словам, документы так никто и не получил. После получения предоплаты клиентов блокировали.

Вместе с тем в настоящее время оперативники проводят следственные действия по установлению лиц, хотевших приобрести паспорта вакцинации незаконным путем.

Напомним , полицейские задержали медсестер, которые продавали паспорта вакцинации за 100 тысяч тенге в Атырау.

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