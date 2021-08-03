В Атырау медсестры торговали паспортами вакцинации ъ

АТЫРАУ. 2 АВГУСТА - Атырауские полицейские задержали медсестер, которые продавали паспорта вакцинации за 100 тысяч тенге в Атырау, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в МВД РК, сотрудницы одной из городских поликлиник занимались подделкой паспортов вакцинации. За такую услугу 28 и 32-летняя медсестры брали по 50 тысяч тенге за каждый компонент вакцины. Горожане приходили в поликлинику и, не прививаясь, получали паспорт вакцинации.

В ходе операции, проведенной ДП Атырауской области совместно областной прокуратурой, выяснилось, что одна из медсестер ввела ложную информацию в систему, а другая медсестра призналась, что вылила вакцину. В настоящее время в отношении двух подозреваемых ведется досудебное расследование.

Выясняется количество и личности людей, получивших фальшивые паспорта вакцинации", - прокомментировали в полиции.

Напомним, 31 июля атырауские полицейские задержали медсестру , которая брала по 10 тысяч тенге за подделку паспорта вакцинации.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства