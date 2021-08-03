В Атырау медсестры торговали паспортами вакцинации ъ

Как сообщили в МВД РК, сотрудницы одной из городских поликлиник занимались подделкой паспортов вакцинации. За такую услугу 28 и 32-летняя медсестры брали по 50 тысяч тенге за каждый компонент вакцины. Горожане приходили в поликлинику и, не прививаясь, получали паспорт вакцинации.
В ходе операции, проведенной ДП Атырауской области совместно областной прокуратурой, выяснилось, что одна из медсестер ввела ложную информацию в систему, а другая медсестра призналась, что вылила вакцину. В настоящее время в отношении двух подозреваемых ведется досудебное расследование.
Выясняется количество и личности людей, получивших фальшивые паспорта вакцинации", - прокомментировали в полиции.
Напомним, 31 июля атырауские полицейские задержали медсестру, которая брала по 10 тысяч тенге за подделку паспорта вакцинации.
Подобные случаи также были зафиксированы в Алматы, Шымкенте, Мангистауской и Алматинской областях.
Всего в Казахстане возбуждено 86 уголовных дел по фактам подделки паспортов вакцинации и ПЦР-справок.
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