В Атырау медсестра продавала паспорта вакцинации

АТЫРАУ. 31 ИЮЛЯ - Медсестра городской поликлиники №4 занималась продажей паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В отношении женщины начато досудебное расследование, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

По поручению главы региона мы проводим все необходимые мероприятия для предотвращения изготовления и продажи поддельных паспортов вакцинации. Во всех прививочных пунктах установлены камеры видеонаблюдения. Среди медработников ведется разъяснительная работа. Так, в городской поликлинике №4 был выявлен факт продажи паспортов вакцинации. Это не только коррупционное преступление, но и преступление против здоровья нации", - заявил заместитель руководителя управления здравоохранения области Кайсар Абдалиев.

Напомним , в Казахстане с начала года возбуждено 86 уголовных дел по фактам подделки паспортов вакцинации и ПЦР-справок. За изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а за его использование - до 40 суток ареста.

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