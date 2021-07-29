В Казахстане возбуждено 86 уголовных дел по фактам подделки паспортов вакцинации и ПЦР-справок

Всего с начала года органами полиции возбуждены 86 уголовных дел , из них 39 - за подделку паспортов вакцинации и 47 - за подделку ПЦР-справок ", - сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров.

По его словам, создана межведомственная специальная рабочая группа по сбору информации о фактах выдачи поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок. В группе - сотрудники семи государственных органов (МВД, КНБ, ГП, АЗК, МФ, МЗ, МИОР).

Оперативными и следственными подразделениями органов внутренних дел проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов реализации поддельных документов. Сотрудники полиции продолжают проверку медицинских центров , поликлиник, прививочных пунктов. За изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а за его использование - до 40 суток ареста", - отметил А. Заппаров.

Также, по его словам, ведётся работа по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов. В частности, в социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных прививочных паспортов или ПЦР-справок. Информация о них направлена в уполномоченный орган (МИОР) для блокировки. Сейчас 29 из них уже заблокированы.

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