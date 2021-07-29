Система Orphus

В Казахстане возбуждено 86 уголовных дел по фактам подделки паспортов вакцинации и ПЦР-справок

28.07.2021 5239
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Казахстане с начала года возбуждено 86 уголовных дел по фактам подделки паспортов вакцинации и ПЦР-справок, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Всего с начала года органами полиции возбуждены 86 уголовных дел, из них 39 - за подделку паспортов вакцинации и 47 - за подделку ПЦР-справок", - сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров.

 
По его словам, создана межведомственная специальная рабочая группа по сбору информации о фактах выдачи поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок. В группе - сотрудники семи государственных органов (МВД, КНБ, ГП, АЗК, МФ, МЗ, МИОР).
 

Оперативными и следственными подразделениями органов внутренних дел проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов реализации поддельных документов. Сотрудники полиции продолжают проверку медицинских центров, поликлиник, прививочных пунктов. За изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а за его использование - до 40 суток ареста", - отметил А. Заппаров.

 
Также, по его словам, ведётся работа по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов. В частности, в социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных прививочных паспортов или ПЦР-справок. Информация о них направлена в уполномоченный орган (МИОР) для блокировки. Сейчас 29 из них уже заблокированы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая