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В Таразе медработник подделал результаты ПЦР-теста

26.07.2021 5212
В Таразе медработник подделал результаты ПЦР-теста
Фото из открытых источников
ТАРАЗ. 26 ИЮЛЯ - Сотрудник одной из поликлиник Тараза выдал справку с отрицательным результатом ПЦР-теста без фактического проведения исследования, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 385 Уголовного Кодекса РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, бланков), сообщает Polisia.kz
 
26-летний подозреваемый заявил, что не брал денег за оказанную услугу, а выдал лишь одну липовую справку. Эта информация будет проверена в ходе следствия. 
 
В отношении 47-летней женщины, которая использовала справку, начато досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК (Использование заведомо подложного документа). 
 
В полиции напоминают, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток. 
 
Ранее в Туркестанской области полиция задержала двух местных жителей и медработника за подделку медицинских документов. В Уральске страховых агентов арестовали за подделку медицинских документов.
 

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