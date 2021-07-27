В Таразе медработник подделал результаты ПЦР-теста

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ТАРАЗ. 26 ИЮЛЯ - Сотрудник одной из поликлиник Тараза выдал справку с отрицательным результатом ПЦР-теста без фактического проведения исследования, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 385 Уголовного Кодекса РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, бланков), сообщает Polisia.kz

26-летний подозреваемый заявил, что не брал денег за оказанную услугу, а выдал лишь одну липовую справку. Эта информация будет проверена в ходе следствия.

В отношении 47-летней женщины, которая использовала справку, начато досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК (Использование заведомо подложного документа).

В полиции напоминают, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток.

Ранее в Туркестанской области полиция задержала двух местных жителей и медработника за подделку медицинских документов. В Уральске страховых агентов арестовали за подделку медицинских документов.

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