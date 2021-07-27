В Туркестанской области медсестру задержали за подделку медицинских документов

ТУРКЕСТАН. 26 ИЮЛЯ - В Туркестанской области полиция задержала двух местных жителей и медработника за подделку медицинских документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщили в ходе онлайн-брифинга МВД РК.

Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД пресечена деятельность трех жителей Туркестанской области, занимавшихся подделкой и реализацией медицинских документов. Следователями в том числе изобличена медсестра Сарыагашской районной больницы, которая подделывала и реализовывала медицинские документы для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана", - сообщили в МВД.

Задержанные подделывали справки-приглашения медицинских учреждений Казахстана, которые продавали за 3-8 тыс. тенге.

Этот поддельный документ давал возможность пересекать государственную границу якобы по приглашению медучреждения для получения соответствующих услуг, а также для выезда за границу. В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты подготовленные к реализации 1 266 медицинских бланков с заранее проставленными печатями", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, досудебное расследование проводится по статье 385 Уголовного кодекса (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград).

В ведомстве напомнили о том, что за изготовление поддельного документа грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование - арест до 40 суток.

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