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Изготовителей фальшивых ПЦР-тестов задержали в разных городах Казахстана

19.07.2021 6859
УРАЛЬСК. 19 ИЮЛЯ - Сразу в двух городах Казахстана задержаны мошенники, которые продавали поддельные ПЦР-тесты, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Так, в Уральске двое молодых людей подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID и справки-приглашения от медучреждений РФ, сообщает Polisia.kz. 
 

Были задержаны двое жителей Уральска в возрасте 19 лет. Они изготавливали поддельные ПЦР-тесты путем изменения аналогичного ПЦР-теста и анкетных данных тестируемых. Также предприимчивые дельцы подделывали приглашения медицинского учреждения, расположенного в России, для беспрепятственного пересечения государственной границы якобы для лечения. В ходе обыска по месту работы и при личном досмотре у фигурантов изъяты соответствующие документы, подтверждающие их криминальную деятельность: ноутбук и денежные средства. По данному факту начато досудебное расследование", - сообщили в управлении полиции.

 
Между тем в Актюбинской области были задержаны супруги, которые подделывали ПЦР-тесты и медицинские справки и торговали ими на границе с Россией.
 

Сотрудники полиции установили, что в конце 2020 года 33-летний житель Актобе по предварительному сговору со своей супругой, врачом одного из медицинских центров, изготавливал и сбывал поддельные справки ПЦР-тестов. Установлено, что муж на границе с РФ, на пограничном посту "Жайсан", находил водителей грузовых транспортных средств, выезжающих в Россию, и предлагал справки о сдаче ПЦР-тестов. Данные водителей отправлял своей супруге, которая, подделав справки, перенаправляла мужу. В ходе досудебного расследования были допрошены в качестве свидетелей 10 граждан, которые использовали заведомо подложные тесты".

 
В ведомстве напомнили, что подделка различных медицинских справок является серьезным преступлением, за которое придется отвечать по закону. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут блокировать сайты, на которых продают поддельные паспорта вакцинации
 

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