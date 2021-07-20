НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Сайты по продаже поддельных паспортов вакцинации будут блокировать в Казахстане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На этих ресурсах также распространяются объявления о продаже медицинских справок и сертификатов вакцинации на территории РФ, Украины, Индии и США", - рассказала на сегодняшнем брифинге в МВД представитель пресс-службы ведомства Шугыла Турлыбек.

По её словам, на сегодняшний день выявлено уже 46 объявлений, где предлагают купить поддельные паспорта вакцинации, а также бланки ПЦР-анализов с положительными или отрицательными результатами.

Специалисты отдела по борьбе с кибепреступлениями МВД отслеживают в основном схемы мошенничества, направленные на получение предоплаты. Подтверждение о якобы прохождении первого этапа вакцинации мошенники присылают с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам госорганов, после чего требуют предоплату за второй этап и исчезают".

В своих схемах мошенники используют карты зарубежных банков и виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют, рассказала Турлыбек.

Характерно, что обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон, приобретая поддельные документы", - уточнила Турлыбек.

Выявленные ресурсы направлены в уполномоченные органы для блокировки.

МВД обращается к гражданам Казахстана с просьбой не вовлекать себя в уголовный процесс и оградить от этого своих родных и близких.

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