В Казахстане возбуждено 65 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации и ПЦР-тестов

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НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Органами внутренних дел Республики Казахстан проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов продажи подложных ПЦР-справок и паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел РК, в производстве следственных подразделений находилось 42 уголовных дела по статье 385 Уголовного кодекса по подделке, изготовлению или сбыту ПЦР-тестов, из которых 39 зарегистрировано в текущем году.

По фактам подделки паспортов вакцинации в текущем году зарегистрировано 23 уголовных дела, следствие по которым продолжается", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что количество подделанных документов и число участников противозаконных действий по каждому делу разное и будет точно установлено по результатам расследования.

МВД напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а за его использование - арест на срок до 40 суток.





Ранее в МВД предупредили об интернет-мошенниках , обманывающих граждан, желающих "купить" паспорт вакцинации или результат ПЦР-теста.

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