Казахстанцев предупредили об интернет-мошенниках, "продающих" паспорта вакцинации

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - По результатам проверки сети Интернет, социальных сетей и мессенджеров мониторинговыми группами Министерства внутренних дел Республики Казахстан выявлено 46 объявлений по продаже поддельных паспортов вакцинации либо бланков анализов с положительными или отрицательными результатами тестов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, на этих ресурсах распространяются объявления о продаже медицинских справок и сертификатов вакцинации на территории Российской Федерации, Украины, Индии и США.

К примеру, по Российской Федерации поддельные сертификаты оцениваются в 7-20 тыс. рублей, справка о прохождении ПЦР-теста или наличии антител - от 550 до 4.5 тыс. рублей. По Индии сертификаты о вакцинации предлагаются от 5 тыс. рупий (около 30 тыс. тенге)", - поделились в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что в выявленных объявлениях специалистами в основном прослеживаются мошеннические схемы, направленные на получение предоплаты.

В подтверждение о якобы прохождении 1-го этапа вакцинирования мошенники присылают уведомления с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам госорганов, после чего требуют предоплату за 2-й этап и исчезают", - разъяснили правоохранители.

Анализ ряда публикаций выявил использование мошенниками карт зарубежных банков, а "продавцы" часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют.

Характерно, что обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон, приобретая поддельные документы", - отметили в МВД, добавив, что выявленные зарубежные ресурсы направлены в уполномоченный орган для блокирования доступа казахстанским пользователям.





Отметим, что в Казахстане регулярно выявляются случаи изготовления фиктивных паспортов вакцинации и результатов ПЦР-тестов медработниками. Так, в Алматы на подделке документов были пойманы сотрудники двух частных медицинских центров "Достар Мед" и "Сункар". Также был выявлен факт продажи медицинскими работниками паспортов вакцинации и незаконного уничтожения вакцин в поликлинике №4.

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