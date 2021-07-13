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В Алматы за продажу поддельных паспортов вакцинации задержаны несколько медработников

12.07.2021 7669
В Алматы за продажу поддельных паспортов вакцинации задержаны несколько медработников
Фото: сайт polisia.kz
АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Работники трех медучреждений Алматы обвиняются в подделке результатов ПЦР и паспортов вакцинации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

В двух случаях на подделке документов были пойманы сотрудники двух частных медицинских центров "Достар Мед" и "Сункар". Также был выявлен факт продажи медицинскими работниками паспортов вакцинации и незаконного уничтожения вакцин в поликлинике №4. В первом случае работник лаборатории при содействии двух медсестер центра за денежное вознаграждение организовали сдачу ПЦР теста без забора биоматериала с отрицательным результатом", - сообщили в управлении криминальной полиции города.

 

Спустя некоторое время задержан врач-эндоскопист медицинского центра "Сункар", ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество. В ходе личного обыска у него были изъяты результаты ПЦР-тестов, а также денежные средства. Также задержана старшая медсестра городской поликлиники №4, которая дала признательные показания о том, что за 15 тысяч тенге делала фиктивные записи в журнале отметок о получении вакцины. Указанные факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по статье 385 УК РК. Следствие продолжается".

 

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