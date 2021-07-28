Трое жителей Туркестанской области задержаны за подделку медицинских документов

Фото: МВД РК

ТУРКЕСТАН. 27 ИЮЛЯ - Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД пресечена деятельность трех жителей Туркестанской области, занимавшихся подделкой и реализацией медицинских документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Следователями, в том числе, изобличена медсестра Сарыагашской районной больницы, которая в нарушение мер по усилению санитарно-эпидемиологического режима, связанного с недопущением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, подделывала и реализовывала медицинские документы, являющиеся основанием для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана", - сообщили в МВД РК.

Как установлено, задержанные подделывали справки-приглашения медицинских учреждений Республики Казахстан, которые они реализовали от 3000 до 8000 тенге. Этот поддельный документ давал возможность пересекать государственную границу, якобы по приглашению медучреждения для получения соответствующих услуг, а также для выезда за границу.

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты подготовленные к реализации 1266 медицинских бланков с заранее проставленными печатями. Проводится досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса по подделке, изготовлению или сбыту поддельных документов", - проинформировали в ведомстве.

МВД напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток.

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